Орловцам предложили покупать арестованное имущество

Приобрести бывшее имущество должников можно на торгах.

Управление ФССП России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что они имеют возможность приобрести арестованное имущество на электронных площадках. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, которое раньше принадлежало должникам по исполнительным производствам. Поскольку погасить свои долги они не сумели, к ним были применены меры принудительного взыскания. Арест является одним из инструментов этого механизма.

«За 11 месяцев текущего года наложено более 2500 арестов на движимое и недвижимое имущество, — рассказали в областной службе судебных приставов. — В установленном порядке оно было оценено и передано на реализацию в специализированную организацию — Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях».

Приставы поясняют, что хоть подразделение МТУ территориально и находится в Рязани, совершить покупку можно и из Орла. Торги проводятся в электронном виде, в дистанционном формате. Сделку можно совершить через интернет. Кстати, эти сервисы довольно популярны. Орловское управление ФССП сообщает, например, что за 11 месяцев 2021 года было реализовано арестованного имущества более чем на 33 миллиона рублей.

«В настоящее время на реализации находится арестованное имущество на сумму более 177 миллионов рублей: свыше 60 единиц автотранспортных средств, три квартиры, более 80 единиц малоценного имущества и другое», — добавляют в службе судебных приставов.

ИА «Орелград»