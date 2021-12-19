Орловские выпускники узнали сроки экзаменов

Совместный приказ издали Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Обнародован совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, определяющий сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, документ уже утвержден и зарегистрирован Минюстом России. Таким образом, орловские девятиклассники узнали, когда в 2022 году им предстоит сдавать экзамены. Испытания пройдут по единому расписанию, которое предусматривает проведение как основного, так и досрочного периодов сдачи.

«Согласно приказу, досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 17 мая 2022 года для выпускников, которые не смогут принять участие в экзаменах в основные сроки, основной период – с 20 мая по 2 июля 2022 года», — пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования.

Так, на 20 и 21 мая назначены экзамены по иностранным языкам, на 24 мая – по математике, на 27 мая – по обществознанию, на 1 июня – по истории, физике, биологии и химии. Далее 7 июня пройдут экзамены по биологии, информатике, географии и химии, 10 июня – по литературе, физике, информатике и географии, 15 июня – по русскому языку. На период с 22 июня по 2 июля 2022 года назначены резервные дни для выпускников, пропустивших экзамены по уважительным причинам или получивших неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам.

«Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период, для получения аттестата смогут сдать экзамены в сентябре 2022 года», — добавили в Центре.

ИА «Орелград»