От детского санатория «Орловчанка» потребовали объяснений

19.12.2021 | 9:30 Закон и порядок, Новости

 Управление ФАС запросило у соцучреждения сведения о подозрительной закупке.

Как уже рассказывал «Орелград», управление ФАС России по Орловской области рассматривает дело по признакам нарушения детским санаторием «Орловчанка» статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». В его основу положены материалы, поступившие из областной Контрольно-счетной палаты. В ходе аудита закупок товаров, работ и услуг было установлено 82 факта нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 4,331 миллиона  рублей.

В данном случае проверяются не все эти факты. Внимание специально созданной комиссии УФАС сосредоточено на проверке обстоятельств проведения санаторием запроса котировок в электронной форме на закупку дезинфицирующих средств в 2020 году. Как стало известно «Орелграду», поступивших в УФАС письменных пояснений от социального учреждения оказалось недостаточно для вынесения решения по делу. Поэтому антимонопольщики затребовали дополнительные документы.

Так, до конца текущего года в службе ждут письменное пояснение «Орловчанки» относительно причин не отклонения заявки одного из индивидуальных предпринимателей, которая не соответствовала требованиям заказчика, установленным извещением о проведении запроса котировок. Санаторий вправе представить и другую информацию, документы или сведения, имеющие важное значение для рассмотрения данного дела.

«Запрошенную информацию необходимо представить в установленный срок с обязательным указанием на каждый конкретный пункт запроса, — говорится в определении Орловского УФАС. — В случае отсутствия информации, дать пояснения с указанием причин ее отсутствия, а также указать, где или у кого она может быть истребована».

За непредставление сведений законом предусмотрена административная ответственность, о чем УФАС тоже предупредило «Орловчанку». Добавим, что по результатам упомянутой выше проверки КСП в детском санатории были также выявлены нарушения действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета, повлекшие искажение бухгалтерской отчетности. В качестве примера КСП приводит занижение в учете кадастровой стоимости земельных участков на сумму 33,358 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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