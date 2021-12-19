Порядок предоставления жилья в Орле изменится

В ближайшее время полномочия будут переданы новой организации.

Администрация Орла поставила перед горсоветом вопрос о внесении изменений в положение «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда в городе Орле». Проект в городской парламент был внесен лично мэром областного центра Юрием Парахиным. Главным изменением станет то, что многие полномочия в этой сфере будут переданы от администрации города в целом и ее жилищного отдела в частности вновь созданному муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла».

В пояснительной записке за подписью перового заместителя мэра Олега Минкина говорится, что указанное МКУ было создано постановлением администрации города для реализации единой жилищной политики, а также исполнения от лица муниципального образования «Город Орел» полномочий органов местного самоуправления в жилищной сфере. «Основной целью деятельности созданного МКУ «Жилищное управление» является деятельность, направленная на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Орла», — следует из документа.

Но чтобы предприятие могло работать, требуется пересмотреть муниципальную нормативно-правовую базу. Минкин также отметил, что внесение изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов носит технических характер, поэтому заключение Контрольно-счетной палаты города Орла не требуется. Между тем, мнение КСП вряд ли было бы лишним. Напомним, по запросу депутатов аудиторы в этом году проверили работу с муниципальным жильем и вскрыли массу нарушений и недостатков.

Более того, отчет о проверке был направлении в УМВД по городу Орлу для правовой оценки действий и бездействия чиновников. Все предыдущие годы муниципальным жильем ведало МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», которое теперь должно передать эти функции «Жилищному управлению». По результатам контрольного мероприятия КСП установила, что МКУ «УКХ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города.

Суммы поступлений планировались произвольно, из-за чего, возможно, бюджет недосчитывался каких-то поступлений. Кроме того, из рук вон плохо велась работа по взысканию долгов с нанимателей. В КСП подсчитали, например, что кредиторская задолженность по плате за наем с июля 2016 года по январь 2021 года увеличилась в 2,7 раза, или на 14,518 миллиона рублей и составила 22,8 миллиона. Количество должников за то же время выросло в 1,8 раза, или на 936 нанимателей и составило 2099 человек.

ИА «Орелград»