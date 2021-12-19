Сестер милосердия обучат в Орле

Специальные курсы будут организованы на базе медицинского колледжа.

В Орловском базовом медицинском колледже планируется открыть курсы православных сестер милосердия. Такую новость озвучил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Договоренность о создании курсов была достигнута между отделом социального служения и церковной благотворительности Орловской епархии и руководством колледжа.

Впрочем, готовить православных сестер милосердия будут по федеральной программе, которая регламентирует подготовки младших медицинских специалистов. Отличием же от обычного обучения медсестер станет то, что слушательницы новых курсов параллельно прослушают курс основ духовной деятельности. По окончании обучения они получат аттестаты о профессиональной переподготовке государственного образца.

«В епархиальном социальном отделе отметили, что сегодня православные сестричества милосердия занимают важное место в системе социального служения Русской Православной Церкви, — говорят в Орловской митрополии. — Сестры милосердия несут свое благородное и бескорыстное служения в самых разных медицинских и социальных учреждениях, больницах, хосписах, богадельнях, приютах. Помогают и взрослым, и детям. В отделе социального служения надеются, что и на Орловщине это полезное дело получит широкое развитие».

В информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ при этом добавили, что несколько лет назад на базе того же колледжа уже организовывались подобные курсы. Тогда сестер милосердия обучали по программе среднего профессионального образования.

ИА «Орелград»