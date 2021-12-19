В Орле предложили приватизировать районные администрации

Два здания райадминистраций предложили включить в список объектов на продажу.

В Орле в план приватизации муниципального имущества на 2022 год было предложено включить здания сразу двух районных администраций. Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, идея была заслушана на заседании парламентского комитета по муниципальной собственности и землепользованию. Депутаты изучили предложения администрации города по прогнозному плану приватизации, который должен быть учтен в проекте бюджета.

В частности, чиновники вновь предложили включить в него 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, городские власти уже несколько раз безуспешно пытались пустить его с молотка,, рассчитывая получить от сделки более 1 миллиарда рублей. Но желающих платить такую цену пока не нашлось. Кроме того, администрация предложила включить в план приватизации здания администраций Заводского и Советского районов города Орла. А всего в предварительный проект программы было включено 26 объектов недвижимости.

«С учетом рекомендаций согласительной комиссии администрация города предложила прогноз доходов от реализации муниципального имущества города Орла на уровне 1,326 миллиарда рублей, — сообщает пресс-служба городского парламента. — Эту сумму придется корректировать, так как в ходе заседания профильного комитета депутаты отклонили предложение приватизировать здание администрации Заводского района. Депутаты предложили администрации города вначале изучить вопрос в контрольно-счетной палате и при необходимости решать его в 2022 году».

ИА «Орелград»