Жителей Ливен оставят без купелей и бенгальских огней

В райцентре обсудили вопросы безопасности в период новогодних каникул.

Как сообщает администрация города Ливны, на рабочем совещании в мэрии были обсуждены вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих новогодних каникул. Власти города и сотрудники МЧС основательно к этому готовятся. Жителей ожидает целый ряд ограничений и запретов. О некоторых из них на заседании рассказал менеджер по ГО и ЧС администрации города Геннадий Петров. По его словам, стоит вопрос о необходимости обеспечения безопасности в период проведения крещенских купаний. Впрочем, как именно ее собираются обеспечить, не совсем понятно.

«На территории нашего города купели не организуются, — доложил Петров. — По традиции горожане в православный праздник Крещения купаются в купелях Ливенского района, где организуется дежурство спасателей, медиков, полиции. В условиях пандемии переохлаждение опасно для здоровья. Мы направим памятки во все организации по мерам предосторожности купания в ледяной купели».

Свою позицию по поводу безопасности озвучил и представитель МЧС Андрей Даньшин. Он огласил статистику, согласно которой по состоянию на 16 декабря 2021 года в Ливнах произошло 20 пожаров, или на четверть меньше, чем в 2020 году. К счастью, погибших в этом году нет. Даньшин также отметил, что при проведении новогодних мероприятий, в том числе с участием детей, руководителям организаций необходимо заранее проверить автоматическую пожарную сигнализацию, состояние путей эвакуации и планы эвакуации, а также первичные средства пожаротушения.

«Необходимо назначить ответственных за пожарную безопасность в период новогодних и рождественских праздников, — заявил докладчик. — Использование любой пиротехники запрещено в любом помещении. Бенгальские огни запрещены. Открытый огонь запрещен. Необходимо закрыть доступ в бесхозные дома». В мэрии добавили: решением городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности использование пиротехники, свечей и бенгальских огней в помещениях, расположенных на территории города Ливны, запрещено.

ИА «Орелград»