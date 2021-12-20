Чиновники пытались дважды наказать фирму за одно нарушение

Отбиться от крупного штрафа фирме помог бизнес-омбудсмен.

Бизнес-омбудсмен Орловской области исключил наложение двойной меры ответственности на предприятие по возмещению вреда почве. Об этом сообщается на сайте регионального уполномоченного. Он принял участие в арбитражном процессе, в котором слушалось заявление регионального отдела Росприроднадзора. Ответчиком выступало акционерное общество, которое ранее попалось на земельном нарушении. Из материалов дела следует, что компания складировала свекловичный жом на участке из категории земель сельхозназначения.

Экспертиза показала, что из-за этого плодородие почвы было значительно снижено. В результате фирму обвинили в порче земель. Кстати, сам факт нарушения был вскрыт на территории Ливенского района Орловской области. Общая площадь загрязнения почвы составила 486 квадратных метров. По итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Также нарушителю выдали предписание об устранении нарушений.

Компания его выполнила и провела за свой счет рекультивацию испорченного участка, восстановив плодородие. В аппарате бизнес-омбудсмена говорят, что эти работы обошлись фирме в 1,459 миллиона рублей. Несмотря на это, сотрудники регионального Росприроднадзора обратились в арбитражный суд с требованием о взыскании с компании вреда, причиненного почве, который они оценили в 364,5 тысячи рублей.

На стороне АО в суде выступил правозащитник. Свои доводы он аргументировал тем, что нарушителя, по сути, пытаются дважды наказать за один и тот же проступок. Ведь штраф фирма уже заплатила, к тому же потратилась на рекультивацию. Уполномоченный отметил, что расходы на восстановление плодородного слоя в несколько раз превысили сумму заявленного иска. Суд согласился с мнением о том, что наложение двойной меры ответственности является недопустимым и создает дополнительную финансовую нагрузку на осуществление предпринимательской деятельности. В результате чиновникам было отказано в удовлетворении их требований.

ИА «Орелград»