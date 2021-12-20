«Дормаш» точно не обанкротится до конца года

Гибнущему заводу дали еще полгода на завершение своих дел.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело о банкротстве закрытого акционерного общества «Дормаш». На заседании был представлен отчет конкурсного управляющего. Как оказалось, это еще не итоговый отчет. Конкурсный управляющий известил суд о том, что обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства еще не завершены. А потому просил продлить срок процедуры еще на полгода. Просьба была удовлетворена – следующее заседание пройдет только в июне 2022 года. Суд выразил надежду на то, что будущим летом управляющий представит итоговый отчет. Но практика показывает, что процедура банкротства может растягиваться на очень много лет.

Завод «Дормаш», например, свой путь к финансовому краху начал в 2015 году. Напомним, что заявление о признании его банкротом тогда подало общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт». Областные власти предпринимали отчаянные попытки спасти предприятие, ведь не так давно оно считалось одним из флагманов региональной промышленности. Завод производил дорогостоящую дорожную технику, которая была востребована и за рубежом.

Однако уберечь от банкротства «Дормаш» никто не смог. Определением арбитражного суда Орловской области от 28 июля 2016 года в отношении завода была введена процедура наблюдения, а 15 марта 2017 года «Дормаш» был признан несостоятельным. С того дня и тянется конкурсное производство. Решая вопрос о продлении процедуры, суд учел тот факт, что конкурсным управляющим не окончена реализация конструкторской документации ЗАО «Дормаш».

Кроме того, в производстве суда находятся жалобы уполномоченного органа и «Орловского энергосбыта» на действия конкурсного управляющего «Дормаша». Со своей стороны конкурсный управляющий в своем отчете указывает, что «до настоящего времени не осуществлена реализация права требования к контролирующим лицам о привлечении к субсидиарной ответственности». Словом, клубок все еще запутан, поэтому арбитраж дал еще полгода на решение существующих проблем.

ИА «Орелград»