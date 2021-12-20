Орловские ученые «недосчитались» 100 миллионов рублей

Затраты на науку подсчитали в Орловской области.

В Орловской области в январе-сентябре 2021 года на научные исследования и разработки было затрачено 417,1 миллиона рублей. Для сравнения, показатель за январь-сентябрь 2020 года составлял 526,5 миллиона рублей. Такие данные приводит Орелстат. Нетрудно подсчитать, что расходы на науку по сравнению с предыдущим годом сократились более чем на 20 процентов. Если вспомнить, что 2020 год был экономически сложным из-за начавшейся пандемии, то сравнение показателей выглядит удивительным.

«Главным источником финансирования внутренних затрат являются средства федерального бюджета — 39,9 процента, — сообщает Орелстат. – В областном центре расположены 11 организаций, выполнявшие научные исследования и разработки. На их долю приходится 43 процента общего объема затрат».

Всего же в Орловской области за отчетный период времени научными исследованиями и разработками занимались 18 предприятий и организаций, задействовано в этом было 632 сотрудника. Кстати, статистики также подсчитали, что их средняя заработная плата по итогам трех кварталов текущего года составила 33 871 рубль в месяц. Это всего на 267 рублей, или на 0,8 процента выше среднеобластного уровня.

ИА «Орелград»