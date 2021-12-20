При пожаре в Орловской области один человек погиб и один госпитализирован

20.12.2021 | 16:57 Новости, Происшествия

Жилой дом горел вчера вечером во Мценском районе.

В результате пожара во Мценском районе один человек погиб и один госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера в 22.44 стало известно о возгорании жилого дома в селе Тельчье. Открытым пламенем горели веранда и кухня. Пламя могло перекинуться на внутренние помещения дома. Распространение огня удалось предотвратить, но было обнаружено тело мертвой женщины. Ее личность устанавливается.

Помимо нее, в пожаре пострадал 65-летний мужчина. Его доставили в местную больницу. Причину возгорания устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»

 

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