Прокурор Орловской области Малкин имеет претензии к департаменту образования

20.12.2021 | 8:30 Закон и порядок, Новости, Образование

Дело Вики Гнедовой, состояние детских лагерей, мценский детсад, закупка сухпайков.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин поделился с журналистами своими претензиями к департаменту образования. Это произошло в пятницу во время встречи прокурора с представителями орловских СМИ.

«Орелград» уже писал о том, что к уголовной ответственности могут быть привлечены должностные лица, допустившие убийство Вики Гнедовой в Залегощенском районе. Среди возможных фигурантов упомянуты представители департамента образования и местной школы.

Но это далеко не единственная претензия областного прокурора к департаменту образования. Он вспомнил, что ездил по детским лагерям, которые, по его словам, выглядят хуже, чем следственный изолятор. А также вспомнил мценский детский сад, который на днях посетил с проверкой:

«Проваленные полы, течет крыша. Тревожную кнопку ввосьмером не могут нажать, чтобы вызвать помощь и чтобы я проверил, через сколько приедет вневедомственная охрана для защиты».

Также была упомянута история о закупке школами сухпайков по завышенным ценам:

«Сегодня уже поднимали вопрос об обеспечении детей сухими пайками. На этом умудрились посчитать возможным нажиться. Там очень большие вопросы к департаменту образования. Это сфера, которая вызывает довольно серьезные проблемы», — резюмировал Владислав Малкин.

ИА «Орелград»

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