Сохраняя первенство! Первая частная стоматология в Орле одержала победу в конкурсе «Орловский бизнес – 2021»

Премия проходит в регионе 6-ой год подряд.

16 декабря были подведены итоги премии «Орловский бизнес — 2021». Лучшим предприятием региона в номинации «За высокое качество и сервис» стала медицинская компания «32». В состав предприятия входят учебный центр «ПИК 32», детское стоматологическое отделение «3D-дети», косметология «32», центр стоматологии «32» и клиника компьютерных технологий «3D». Клиники включены профессиональным стоматологическим сообществом России в число лидеров в данной сфере.

Первенство в стоматологии Орловской области компания «32» сохраняет уже 30 лет. Большое медицинское предприятие начиналось с небольшой частной клиники «Стоматолог». Именно она была первым негосударственным стоматологическим учреждением Орловской области. В этом году компания «32» отмечает юбилей.

«Быть первыми, быть лучшими – это большой труд и ответственность. Спасибо всей нашей команде профессионалов!» — сказала Мария Титова, директор компании «32» на церемонии вручения премии «Орловский бизнес». Премия проходит в регионе 6-ой год подряд. Оценивает работу местного бизнеса независимое авторитетное жюри. Это представители исполнительной власти высшего ранга, профильные эксперты. Компания «32» уже во второй раз номинируется на премию «Орловский бизнес» и получает статуэтку победителя.

ИА «Орелград»