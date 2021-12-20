Сохраняя первенство! Первая частная стоматология в Орле одержала победу в конкурсе «Орловский бизнес – 2021»

20.12.2021 | 16:39 Медицина, Новости

Премия проходит в регионе 6-ой год подряд.

16 декабря были подведены итоги премии «Орловский бизнес — 2021». Лучшим предприятием региона в номинации «За высокое качество и сервис» стала медицинская компания «32».  В состав предприятия входят учебный центр «ПИК 32», детское стоматологическое отделение «3D-дети», косметология «32», центр стоматологии «32» и клиника компьютерных технологий «3D». Клиники включены профессиональным стоматологическим сообществом России в число лидеров в данной сфере.

Первенство в стоматологии Орловской области компания «32» сохраняет уже 30 лет. Большое медицинское предприятие начиналось с небольшой частной клиники «Стоматолог». Именно она была первым негосударственным стоматологическим учреждением Орловской области. В этом году компания «32» отмечает юбилей.

«Быть первыми, быть лучшими – это большой труд и ответственность. Спасибо всей нашей команде профессионалов!»  — сказала Мария Титова, директор компании «32» на церемонии вручения премии «Орловский бизнес».  Премия проходит в регионе 6-ой год подряд. Оценивает работу местного бизнеса независимое авторитетное жюри. Это представители исполнительной власти высшего ранга, профильные эксперты. Компания «32» уже во второй раз номинируется на премию «Орловский бизнес» и получает статуэтку победителя.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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