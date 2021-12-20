В Орле магазин оштрафовали на 150 тысяч из-за нарушений на 238 рублей

Суровое наказание вынес арбитражный суд Орловской области.

В Орле к административной ответственности привлекли общество с ограниченной ответственностью «Кари», зарегистрированное в Москве, но имеющее свои интересы в Орле. Решение вынес областной арбитраж, изучивший материалы регионального управления Роспотребнадзора. Как следует из материалов дела, минувшим летом в магазине на Кромском шоссе была проведена плановая выездная проверка. Проверяющие зафиксировали факт продажи просроченных товаров. Так, на прилавках они нашли два тюбика детского бальзама для губ из черники с миндальным маслом, срок годности которого давно истек.

Так, один тюбик был просрочен примерно на 9 месяцев, второй — примерно на полгода. Из акта проверки следует, что стоимость каждого из них составляла 119 рублей, таким образом, общая стоимость двух этих просроченных товаров составляла 238 рублей. Бальзам был официально арестован, с составлением протокола. В суде заявитель указал, что срок годности, согласно техническому регламенту, — это период, по истечении которого парфюмерно-косметическая продукция считается непригодной для использования по назначению.

Торговать таким товаром нельзя, при этом в законе ничего не сказано ни об объемах просрочки, ни о цене. Зато в техническом регламенте сказано, что использование просроченных парфюмерно-косметических товаров может представлять опасность для потребителя, причинять вред его жизни и здоровью. Опираясь на подобные нормы, Роспотребнадзор затребовал для владельца магазина штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд это требование удовлетворил частично – сумма штрафа была снижена до 150 тысяч. Отметим, что представители компании-нарушителя вину признали, но безуспешно просили суд о наказании в виде предупреждения.

ИА «Орелград»