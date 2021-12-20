В Орле вдвое выросло число особо тяжких преступлений против детей

Прокуратура региона раскрыла статистику и обсудила проблемы преступности.

В Орловской области в уходящем году возросла общественная опасность преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом было заявлено на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона. Участники совещания, которое прошло в стенах прокуратуры области, обсудили вопросы противодействия коррупции, профилактики и пресечения преступлений в отношении несовершеннолетних. Они отметили, что в текущем году более чем в 2 раза увеличилось количество особо тяжких преступлений в отношении детей — с 8 до 18.

«Анализ состояния законности в сфере профилактики подростковой преступности показывает, что зачастую органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работают с последствиями, а принимаемые ими меры недостаточно адекватны остроте проблемы детской безопасности, характеризующейся весьма широким спектром проявлений», — говорится в сообщении прокуратуры Орловской области.

Выступая перед участниками, прокурор региона Владислав Малкин отметил, что по итогам 11 месяцев 2021 года зафиксирован рост на 12,2 процента числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их количество увеличилось с 90 до 101. Владислав Малкин подчеркнул, что «такое положение дел требует внесения серьезных корректив в работу всех органов системы профилактики преступности».

«При этом профилактическая работа комиссий по делам несовершеннолетних, а также подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, — считают в прокуратуре. — В работе по своевременному выявлению фактов нахождения детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, требуется повышение роли участковых уполномоченных территориальных подразделений полиции».

Для решения текущих проблем Малкин призвал все уполномоченные органы «выстроить четкую систему взаимодействия, принять меры к активизации совместной работы».

ИА «Орелград»