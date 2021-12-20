В Орловской области перед судом предстанет директор детской спортшколы, из-за халатности которого погиб ребенок

Трагедия случилась четыре года назад.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора детской спортивной школы, из-за халатности которого погиб несовершеннолетний.

«Следствием установлено, что в январе 2018 года команда по футболу в составе 12 несовершеннолетних обучающихся под руководством директора МБУ ДО «ДЮСШ» Свердловского района прибыла с соревнований по мини-футболу железнодорожным транспортом на железнодорожную станцию «Змиевка» Свердловского района Орловской области. После прибытия директор школы, зная о том, что на пассажирской платформе не допускается оставлять детей без присмотра, проявил небрежное отношение к исполнению своих обязанностей и оставил обучающихся на пассажирской платформе, не сопроводив их из зоны повышенной опасности и покинул пассажирскую платформу. Один из несовершеннолетних, оставшийся без присмотра, был смертельно травмирован прибывающим пригородным электропоездом», — рассказала пресс-служба Следственного комитета.

За прошедшие почти четыре года следствие детально установило все обстоятельства произошедшей трагедии. Прокурора устроила собранная доказательная база, и он утвердил обвинительное заключение.

Таким образом, директор спортшколы предстанет перед судом. Обвинение предъявлено по статье «халатность».

ИА «Орелград»