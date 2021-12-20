В Орловском районе молодой водитель не справился с управлением на зимней дороге

20.12.2021 | 15:48 Новости, Происшествия

В результате аварии пострадал водитель другого автомобиля.

Вчера вечером в Орловском районе молодой водитель потерял управление автомобилем ВАЗ и врезался в «Рено Дастер», который ехал во встречном направлении.

Это произошло в 17.40 в поселке Малая Куликовка. 21-летний водитель ВАЗ 21102 ехал со стороны Пугачевки в направлении трассы «Орел — Тамбов». Не справившись с управлением, он врезался в автомобиль «Рено Дастер».

Водитель «Рено» пострадал в аварии, но от госпитализации отказался.

ИА «Орелград»

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