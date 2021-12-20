В Советском районе Орла снесут бараки и построят современный жилой комплекс

Ожидается, что срок реализации составит десять лет.

В ближайшие десять лет в районе Наугорского шоссе будет произведен снос аварийных двухэтажных домов и строительство современного жилого комплекса.

«На площади 3,85 га планируется заменить двухэтажные дома 1957-1960 годов постройки на 31 тыс. кв.м нового комфортабельного жилья и детский сад на 80 мест.

В зону будущей застройки попадают 23 дома. Это, в частности:

10 домов, признанных аварийными до 2017 года и включенных в муниципальную программу расселения: ул. Цветаева, 3, 5; ул. Грановского, 1, 5; ул. Куйбышева, 1; ул. Плещеевская, 9, 15, 17, 19, 21;

шесть аварийных домов, признанных аварийными после 2017 года и не включенных в муниципальную программу расселения: ул. Грановского, 3, 7; ул. Плещеевская, 5, 7, 11, 13;

шесть расселённых, но ещё не снесённых домов: ул. Куйбышева, 3; ул. Плещеевская, 6, 8, 10, 12, 14;

один дом, не являющийся аварийным – ул. Плещеевская, 23.

Окончательное решение о комплексном развитии этой территории будет принято до конца 2021 года. Срок реализации составит 10 лет. При этом за муниципалитетом сохраняются обязательства по расселению 10 домов, включенных в программу расселения, в срок до 2023 года. Расселением оставшихся домов займётся потенциальный застройщик, срок – не позднее 2028 года», — сообщает пресс-служба мэрии.

Первоначально (2022-2023 годы) необходимо будет обеспечить территорию жилого комплекса современной транспортной и инженерной инфраструктурой. Параллельно будет определен подрядчик, который займется строительством. Мэрия планирует ужесточить требования к претендентам, чтобы отсеять от участия в торгах недобросовестных подрядчиков.

ИА «Орелград»