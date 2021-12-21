Александр Селихов продает футболку за 200 тысяч рублей, чтобы оплатить реабилитацию орловскому ребенку

21.12.2021 | 9:30 Новости, Общество, Спорт

Мальчик получил инвалидность.

Футболист московского «Спартака» Александр Селихов продает свою футболку, в которой он совершил победное спасение в матче против польской «Легии». Об этом рассказал бывший футболист, а ныне блогер и журналист Евгений Савин в своем инстаграме.

Сообщается, что на вратарской форме осталась даже грязь с победного варшавского матча, а цена сувенира составляет 200 тысяч рублей.  Вырученные деньги будут направлены на реабилитацию ребенка из Орловской области:

«Есть один парень из села рядом с Нарышкино. Он получил инвалидность , страшный диагноз , …… мечтает стать кипером как Селихов. Реабилитация в год 200 т.р . За эту сумму и выставляем эту футболку».

ИА «Орелград»

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