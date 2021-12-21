Клычков допускает отмену QR-кодов в середине января

21.12.2021 | 8:00 Медицина, Новости

Условие — снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не исключает вероятности того, что на территории региона могут быть отменены QR-коды. Об этом он заявил в прямом эфире соцсетей.

По его словам, данное ограничение может уйти в прошлое в середине января. Однако, есть важное условие — отсутствие роста заболеваемости ковидом.

Отметим, что в течение последних недель смертность от COVID-19 в Орловской области по-прежнему остается высокой. Однако, количество новых случаев заражения идет на спад. При этом, резко возросло число вылечившихся жителей. Например, согласно последней статистической сводке оперштаба, количество выздоровевших практически в три раза превышает число новых случаев заражения.

ИА «Орелград»

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