Неисправимый алиментщик отправится из Орла в колонию

Житель Орла получил очередной приговор за долги перед своими детьми.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Орла по статье 157 УК РФ. Его признали виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. В первой инстанции приговор был вынесен в конце сентября 2021 года Северным районным судом областного центра. Алиментщику было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Однако адвокат нерадивого родителя подал апелляционную жалобу и потребовал пересмотреть приговор и смягчить наказание. Он указывал на то, в частности, что его клиент активно сотрудничал со следствием. Но суд якобы не учел это в качестве смягчающего вину наказания. При вынесении своего решения областная судебная коллегия по уголовным делам копнула глубже. Оказалось, что прошлое подсудимого светлым не назовешь. Он оказался самым настоящим неисправимым алиментщиком.

Дело в том, что к своему обвинительному приговору данный гражданин шел поэтапно. До 2018 года к нему пытались применять меры принудительного взыскания долга. Затем наказали в административном порядке. В декабре 2018-го он впервые предстал перед судом в рамках уголовного обвинения. Первое дело о неуплате алиментов тогда рассмотрел мировой судья. Орловец был наказан 6 месяцами исправительных работ. В январе 2020 году он предстал уже перед районным судом и был приговорен за неуплату алиментов к 11 месяцам исправительных работ. Новое наказание было назначено с учетом предыдущих приговоров. Добиться смягчения нового наказания алиментщику не удалось – облсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

ИА «Орелград»