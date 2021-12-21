Под Орлом желающие смогли пробить пенальти в ворота Александра Селихова

Вратарь московского «Спартака» посетил поселок Нарышкино, свою Малую Родину.

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в компании с Евгением Савиным (известным в прошлом футболистом, позже — спортивным журналистом) посетили поселок Нарышкино Орловской области, Малую Родину голкипера. Об этом сообщил Среднерусский Институт Управления РАНХиГС в свой группе в соцсети «В контакте».

На поле рядом с нарышкинской школой № 2 состоялся футбольный челлендж. Событие вызвало ажиотаж, и каждый желающий мог не только пообщаться с известными спортсменами, но даже пробить пенальти в ворота Александра Селихова.

Ранее «Орелград» писал о блистательном выступлении орловского вратаря на групповом этапе Лиги Европы, в том числе — о драматичном матче «Легии» и «Спартака», в концовке которого Селихов отразил пенальти и принес победу российской команде.

Благодаря этим успехам, орловец на некоторое время стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов. По горячим следам он был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Также Александр стал лучшим вратарем турнира по проценту отраженных ударов – 87%, а авторитетный аналитический портал WhoScored и вовсе признал его лучшим игроком.

Сообщается, что отраженный пенальти принес «Спартаку» не менее 2,5 млн евро, и зимой клуб планирует продлить с вратарем трудовое соглашение, которое истекает в конце 2022 года.

ИА «Орелград»