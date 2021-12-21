В Орле на пьяных водителей завели 258 уголовных дел

Сотни орловцев были задержаны полицией нетрезвыми за рулем.



В Орловской области за 11 месяцев 2021 года возбуждено 258 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения. Такие данные приводит региональное управление МВД, обнародовавшее информацию о состоянии оперативной обстановки в области. Сообщается также, что за отчетный период времени сотрудниками орловской ГИБДД было пресечено 2080 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, что в этом году на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 69 дорожно-транспортных происшествий.

Что касается статистики аварийности в целом, то всего на автодорогах Орловской области за отчетный период времени было зарегистрировано 619 ДТП с пострадавшими, в результате которых 65 человек погибли и 812 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 139 дорожно-транспортных происшествий, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 187. В полиции отмечают, что 70 дорожных происшествий произошло с участием несовершеннолетних. В результате один ребенок, бывший пассажиром автомобиля, к сожалению, погиб, а еще 75 детей получили ранения.

«В отчетном периоде реализован комплекс предупредительно-профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, направленных на снижение тяжести последствий автоаварий, — сообщает также УМВД по региону. — За нарушения правил перевозки детей составлено 2530 административных материалов. В подразделения по делам несовершеннолетних направлено 159 информаций, по которым составлено 54 административных протокола по статье 5.35 КоАП РФ».

ИА «Орелград»