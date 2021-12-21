В Орле взыскали 12 миллионов рублей долга по зарплате

21.12.2021 | 11:00 Закон и порядок, Новости, Экономика

О проделанной работе отчитались судебные приставы региона.

Управление ФССП России по Орловской области рассказало о текущих результатах по исполнению решений судов о взыскании задолженности по заработной плате. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это направление деятельности является одним из приоритетных. Согласно приведенной статистике, всего за 11 месяцев 2021 года судебные приставы фактическим исполнением завершили 196 исполнительных производств. Работникам различных предприятий региона было выплачено 11,996 миллиона рублей зарплаты, которую им задолжали начальники.

«Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие неотложных мер, — поясняет Юлия Рожкова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — Это и установление местонахождения должника, его расчетных счетов и имущества, а впоследствии и арест имущества с последующей реализацией».

Кроме того, по ее словам, эффективным инструментом воздействия на должников является «реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера». Все вкупе приносит неплохой результат. Напомним, ранее Орелстат сообщал, что в Орловской области суммарный долг по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 года составил 338 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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