В Орловскую область пришли морозы

С 21 по 23 декабря на территории области ожидается аномально холодная погода.

Начиная с сегодняшнего дня среднесуточная температура воздуха в Орловской области составит 14-17 градусов мороза, предостерегает пресс-служба МЧС. Аномально холодная погода продержится три дня.

Учитывая резкую смену температуры, увеличивается вероятность пожаров. Городским жителям следует не оставлять без присмотра электронагревательные приборы, а также не перегружать сети одновременным использованием большого количества электроприборов. А при использовании печей советуется обращать внимание на любые трещины и повреждения и не оставлять пламя без присмотра.

Также МЧС предупреждает о рисках обморожения:

«Первое, что надо сделать при признаках обморожения, – доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. При обморожении первой степени охлажденные участки следует согреть теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием.

Основные же профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения сводятся к правильному подбору одежды, обуви, снаряжения, продуктов питания, сокращению до минимума времени воздействия холода на открытые участки тела, контролю за открытыми участками тела».

ИА «Орелград»