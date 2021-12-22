Цены на электричество в Орле повысят

Приказ о росте тарифов вступит в силу уже в январе.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области подготовило проект приказа об установлении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории региона на 2022 год. Процедуру можно назвать традиционной – ежегодно в это время принимаются подобные документы. Как и раньше, тарифы для различных категорией потребителей будут разбиты по ставкам и дифференцированы по зонам суток. Кроме того, в Орловской области уже много лет действует социальная норма потребления электрической энергии. При ее превышении орловцы платят по повышенной ставке.

Отметим, что в 2022 году планируемый рост цен на свет будет значительно меньшим, чем в 2021 году. Кстати, обновленные тарифы начнут действовать только с 1 июля 2022 года. Так что у жителей региона есть время на подготовку. Согласно проекту документа, базовый тариф для населения и приравненных к нему потребителей через полгода будет повышен с 4,20 до 4,25 рубля за киловатт в час. Тариф за потребление сверх социальной нормы также увеличится на 5 копеек – с нынешних 5,80 до 5,85 рубля за киловатт.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему потребители, традиционно будут платить по сниженным ценам. Так, тариф в пределах социальной нормы потребления для них будет увеличен с 2,94 до 3,01 рубля за киловатт, сверх этой нормы – с 4,06 до 4,09 рубля. В своей пояснительной записке управление по тарифам и ценовой политике Орловской области отмечает, что проект приказа «удовлетворяет требованиям действующего законодательства в сфере государственного регулирования тарифов».

ИА «Орелград»