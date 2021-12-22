Депутатам рассказали о недостатках при реализации нацпроекта «Экология»

Краткий отчет о проведенной проверке в облсовете представила КСП.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений – инспектор Ирина Лисицкая проинформировала депутатов о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории Орловской области».

Она отметила, что Орловская область принимает участие в реализации четырех региональных проектов, входящих в указанный нацпроект. Наибольший объем средств был выделен на реализацию мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» — 50,7 процента. По словам Лисицкой, по трем из четырех региональных проектов утвержденные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. На 2021 год в областном бюджете предусмотрены расходы только по одному региональному проекту — «Сохранение лесов».

Особое внимание парламентариев докладчик обратила на выявленные в ходе проверки недостатки. В частности, в паспортах региональных проектов «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не в полной мере учтены требования федеральных методических рекомендаций. Последние, отмечает КСП, были специально разработаны для подготовки региональных проектов. Выполнение этих рекомендаций должно обеспечить достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, определенных указом президента РФ.

Речь идет о включении в паспорта региональных проектов «обоснования эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий». Например, по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» разработанные целевые показатели направлены на достижение результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Вместе с тем, отмечает КСП, результат по введению мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО паспортом регионального проекта не установлен. А объемы финансового обеспечения в паспорте этого регионального проекта не были приведены в соответствие с законодательно утвержденными объемами на 2020 год.

ИА «Орелград»