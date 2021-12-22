Главу орловского облизбиркома избрали тайно

Избирательная комиссия региона начала работу в новом составе.

Избирательная комиссия Орловской области нового состава провела свое первое заседание, которое стало организационным. В повестку дня было включено три ключевых вопроса об избрании руководителей. В ходе тайного голосования члены облизбиркома, а всего их 14 человек, избрали на должность председателя комиссии Лилию Пиняеву. Ее кандидатура была рекомендована ЦИК России. Об этом участников голосования официально уведомил член ЦИК Николай Левичев. Он сообщил, что «в рамках своих полномочий Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 8 декабря 2021 года приняла решение рекомендовать кандидатуру Лилии Пиняевой для избрания председателем Избирательной комиссии Орловской области».

В облизбиркоме Пиняева человек уже не новый, а в последнее время ее карьера продвигается стремительно. Напомним, что Лилия Пиняева стала временным главой Орловского района после того, как с этого поста в кресло мэра Орла пересел Юрий Парахин. Районом Пиняева руководила недолго, так как областные власти предпочли увидеть ее в облизбиркоме. Место председателя комиссии стало вакантным после того, как в ЦИК перебралась на работу Людмила Маркина, много лет руководившая облизбиркомом.

Пиняеву оперативно избрали главой облизбиркома предыдущего состава, который сложил свои полномочия 14 декабря. А 15 декабря она стала главой облизбиркома уже нового состава. Ее заместителем также в ходе тайного голосования была избрана Светлана Гонтарь, которую тоже новичком облизбиркома не назовешь, а секретарем комиссии стала Екатерина Гетманцева. Напомним, сама комиссия сформирована на пятилетний срок полномочий. По семь членов в ее состав делегировали губернатор и депутаты облсовета.

«За прошедшие годы Избирательная комиссия Орловской области задала высокие стандарты проведения выборов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых цифровых технологий. Эту работу будем развивать и дальше в целях повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя», — говорится в сообщении облизбиркома.

ИА «Орелград»