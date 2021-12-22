Мошенники придумали новую схему для обмана орловцев

Выглядит новая схема так: жертве на телефон начинает сыпаться огромное количество СМС с кодами о регистрации на различных ресурсах. Затем поступает звонок или сообщение в мессенджер от специалиста техподдержки оператора связи. Он говорит, что в где-то в некой системе произошел сбой и предлагает помочь разобраться в ситуации. Для этого просит выслать скриншот экрана с СМС.

Что происходит на самом деле? Мошенники на телефон человека регистрируют множество аккаунтов на различных ресурсах: сайтов онлайн-магазинов, аптек, онлайн-билетных касс и прочих. Именно поэтому жертве начинают поступать СМС-сообщения с просьбой подтвердить регистрацию. Одновременно мошенники подают заявку на оформление займа в микрофинансовой организации от имени жертвы, на его номер приходит код подтверждения из СМС. Когда испуганный «сбоем в системе» человек отправляет скриншот экрана, в предпросмотре СМС видны коды, которые нужны для завершения оформления займа. Так мошенники могут получить реальные деньги от МФО, а объект аферы становится заемщиком.

Почему это работает? Придумывая новые схемы, злоумышленники преследуют цель запутать, ввести в заблуждение, усыпить бдительность. Жертва может даже не обратить внимания, что среди сообщений есть послания и от микрофинансовой организации. Плюс она действительно видит, что происходит что-то из ряда вон выходящее, пугается и соглашается принять помощь. Ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам секретные коды и пароли из СМС от финансовых организаций, под каким предлогом бы вас о них не спрашивали. Например, обладая конфиденциальными данными, мошенники могут оформить на ваше имя онлайн-заем, либо совершить хищение средств.

«Важно ни при каких обстоятельствах не забывать, что доверять незнакомому человеку нельзя. Надо относиться критично к любой информации, которую сообщают посторонние люди. И, тем более, не стоит никому отправлять скриншоты экрана гаджета. Любую информацию перепроверяйте. Незнакомец представляется сотрудником оператора связи? Выясните цель звонка, а затем прекратите разговор и самостоятельно перезвоните на официальную горячую линию, чтобы проверить информацию», – говорит заведующий сектором информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля Отделения Банка Росси по Орловской области Александр Наместников.

ИА «Орелград»