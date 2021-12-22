На Орловщине за полгода избавились от моли

Карантинная зона по южноамериканской томатной моли упразднена под Орлом.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям официально объявило об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантина по южноамериканской томатной моли Tuta absoluta (Meyrick) на территории Орловского района. Особый режим был введен в июне 2021 года, когда опасный вредитель растений был обнаружен на площади 20,67 га промышленного тепличного комплекса компании в деревне Альшанские Выселки.

Как ранее сообщало ведомство, очаги карантинного объекта были выявлены в трех тепличных блоках с посадками томатов на площади 6,1 га, а оставшиеся 14,57 га составила площадь буферной зоны. Видовая принадлежность вредителя была подтверждена лабораторными заключениями о проведении энтомологической экспертизы, которую провели специалисты ФГБУ «ЦНМВЛ». Управлением Россельхознадзора была утверждена программа, предусматривавшая тщательную очистку мест производства от зараженных растений и плодов с их последующим уничтожением, обработку поврежденных растений инсектицидами, установку средств защиты на окна и вентиляционные отверстия, уничтожение дикорастущих растений-хозяев в буферной зоне и другое.

Все эти меры дали желаемый эффект – всего через полгода карантин был снят. Решение специалисты приняли на основании результатов контрольных обследований, в ходе которых был «установлен факт ликвидации популяции южноамериканской томатной моли и отсутствие в теплицах живых особей карантинного объекта». Отметим, что указанного вредителя специалисты Россельхознадзора называют очень серьезной угрозой.

В настоящее время томатная моль распространена в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В России она впервые была выявлена в Краснодарском крае в 2010 году. В 2011-м она появилась на приусадебных участках в Адыгее и Дагестане. Десять лет спустя вредитель добрался до Орловщины. Активная торговля томатами способствует быстрому распространению томатной моли с плодами и с тарой, говорят по этому поводу эксперты. Основным кормовым растением данного вредителя является томат, но моль также может повреждать баклажаны и картофель.

«Моль способна нанести огромный ущерб, потери урожая могут составить от 25 до 100 процентов, — предупреждают специалисты. — Гусеницы томатной моли вредят с момента высадки рассады и вплоть до последней уборки урожая. Обычно они внедряются в листья, стебли и плоды (под кожицу и даже внутрь плода). Сильно поврежденные листья засыхают, а плоды утрачивают товарную ценность».

ИА «Орелград»