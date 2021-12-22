В Орле нашли способ помощи погорельцам

22.12.2021 | 8:00 Новости, Общество

Областные депутаты предлагают усовершенствовать социальный закон.

Депутаты Орловского областного Совета направят в Госдуму обращение по вопросу оказания государственной социальной помощи гражданам, утратившим жилье в результате пожара. Они предлагают  внести изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», что позволит выплачивать соцпомощь семьям, потерявшим единственное жилье в результате пожара. Причем происходить это, по мнению парламентариев, должно вне зависимости от признания таких граждан малоимущими, то есть помощь от государства должны получать все погорельцы.

«Ежегодно в России происходит огромное количество пожаров, в результате которых люди остаются без жилья, а также документов, денег и иного имущества, — говорится в тексте обращения. — Граждане, утратившие единственное жилье в результате пожара, являются одной из наиболее социально уязвимых групп населения. В данном случае они не просто оказываются без крыши над головой, но и теряют все средства и возможности для существования».

Действующим законодательством предусмотрены денежные выплаты и натуральная помощь, назначаемые решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания погорельца. Размер такой помощи определяется властями региона. Поэтому в каждом субъекте РФ она разная, все зависит от возможностей местного бюджета. В Орловской области, например, соцпомощь погорельцам предоставляется в 20-кратном размере величины регионального прожиточного минимума.

При этом ФЗ «О государственной социальной помощи» гласит, что получателями такой помощи могут быть только малоимущие семьи и  одинокие граждане. Нередко же бывает так, что среднедушевой доход у погорельцев оказывается чуть выше прожиточного минимума. По факту они не в состоянии купить себе новое жилье, но и на помощь от государства рассчитывать не могут. Тем самым нарушается принцип равенства и справедливости. Устранить этот недостаток законодательства призвали в Орле.

ИА «Орелград»

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