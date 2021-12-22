В Орле в 50-й раз проведут конкурс народных исполнителей

Форум посвящен 50-летию Орловского государственного института культуры.

В Орле организован 50-й кафедральный конкурс исполнителей на народных инструментах. Как сообщили в Орловском государственном институте культуры, форум посвящен 50-летию самого вуза и аналогичному юбилею кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования. Интересно, что традиция уходят корнями в советское прошлое. Первый конкурс был проведен еще тогда, когда нынешний ОГИК был филиалом Московского государственного института культуры.

В марте 1972 года Министерство культуры РСФСР издало приказ о создании в Орле филиала столичного вуза «в целях расширения подготовки высококвалифицированных специалистов для культурно-просветительных учреждений». Первым заведующим кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования стал Валерий Афанасьев. Этот специалист вообще считается основателем и создателем кафедры народных инструментов первого на Орловщине высшего учебного заведения, которое «позволило повысить профессиональную квалификацию большинству преподавателей-народников музыкальных школ и школ искусств Орловской и других областей региона».

«В декабре 1972 года по инициативе Валерия Афанасьева состоялся первый кафедральный конкурс исполнителей на народных инструментах, — рассказали в ОГИК. — Конкурс стал традиционным, и проводится ежегодно. В этом году мы проводим юбилейный 50-й конкурс исполнителей на народных инструментах среди студентов кафедры». Кстати, Валерий Афанасьев стал председателем жюри 50-го конкурса исполнителей на народных инструментах. В целом состав жюри впечатляет, так как в него входит немало профессоров. Среди них есть заслуженные и почетные работники культуры РФ, заслуженные деятели искусств РФ, лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей самого высшего уровня.

ИА «Орелград»