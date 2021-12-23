Дмитровские коммунисты отстояли партийное знамя перед чиновниками

23.12.2021 | 15:43 Новости, Политика

При этом, полиция не стала возбуждать дела по статьям «кража» и «самоуправство».

Флаг политической партии КПРФ снова вывешен на здании райкома Дмитровского района Орловской области. Об этом «Орелграду» сообщили активисты местной Компартии.

Ранее дмитровские коммунисты обратились в полицию с заявлением о краже флага с фасада здания. Правоохранительные органы оперативно среагировали, и в тот же день стало понятно, что флаг демонтировали местные чиновники.

В ходе последовавшего конфликта победу все же одержали политические активисты, и флаг вернулся на свое прежнее место.

Отметим, что местная полиция приняла решение не возбуждать против чиновников уголовные дела по статьями «кража» и «самоуправство» — по их словам, в действиях госслужащих отсутствуют признаки составов преступлений.

ИА «Орелград»

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