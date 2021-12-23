Мэр Орла велел не расслабляться на новогодних каникулах

Высокопоставленные чиновники будут работать в усиленном режиме.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, а также предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Подобные постановления мэрия традиционно издает в преддверии крупных праздников и дополнительных выходных. В данном случае особый режим работы будет действовать в период с 18 часов 30 декабря 2021 года до 9 часов 10 января 2022 года. Мэр призвал повысить бдительность «с целью недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству».

Управлению муниципальной службы и кадров поручено утвердить график круглосуточного взаимодействия первых заместителей мэра города, руководителей районных администраций, начальников структурных подразделений в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города независимо от форм собственности также рекомендовано организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в указанный выше период времени.

Графики дежурств от предприятий надлежит направлять в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла», которое будет курировать все усилия по обеспечению безопасности. Также мэр поручил в преддверии Нового года проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия. УМВД России по городу Орлу Парахин посоветовал обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, хотя полиция, конечно, сделает это и без рекомендаций мэра. Кроме того, Парахин поручил МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»