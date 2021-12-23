Орловский губернатор будет принимать по четвергам

Утвержден график личного приема граждан чиновниками.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил график личного приема граждан на 2022 год. Распоряжение принято в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Кроме того, в самой Орловской области действует закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение», который обязывает чиновников общаться с простыми людьми. Сам губернатор в 2022 году будет обязан вести личный прием граждан ежемесячно каждый третий четверг с 14.00 до 15.00 часов.

Аналогичным образом разработаны графики общения с орловцами его подчиненных. Например, Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства, должен встречаться с народом каждый второй четверг каждого месяца с 15.00, Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам – каждый третий вторник с 15.00, Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства – каждый второй вторник с 15.00 и т.д.

Клычков также утвердил график личного приема граждан членами правительства в муниципальных образованиях. В 2022 году высокопоставленным чиновникам придется немного поездить по региону. Приемы будут проводиться в зданиях районных администраций. В данном случае для каждого члена правительстве четко определены даты посещения конкретных городов и районов. Каждому из них хотя бы раз в квартал придется побывать на местах и лично узнать из уст местных граждан узнать о текущих проблемах.

Например, Владимир Ивановский, зампред правительства по развитию инфраструктуры, 29 января посетит город Ливны, 9 апреля — Орловский муниципальный округ, 9 июля – Ливенский, а 8 октября — Свердловский районы. Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, 5 февраля съездит в Корсаково, 14 мая посетит Мценский район, а 13 августа и 19 ноября посмотрит, как живут в Дмитровском и Глазуновском районах.

Кстати, Клычков поручил членам правительства своевременно информировать глав муниципальных образований о дате и времени проведения выездного приема граждан, а также «оперативно принимать меры по решению поставленных в них вопросов и устранению причин, вызывающих поступление жалоб и повторных обращений». Чиновникам на местах рекомендовано разместить графики приема граждан губернатором и членами правительства в зданиях местных администраций.

Ранее областные власти сообщали, что в III квартале 2021 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 2650 письменных обращений, или на 2,4 процента меньше, чем годом ранее. Среди них было 11 предложений и 43 благодарности. Но основной вал обращений содержал различного рода заявления, более 52 процентов из которых касались вопросов социальной сферы.

ИА «Орелград»