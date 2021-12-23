Стала известна доля коррупции в орловской преступности

Эксперты подсчитали объемы коррупционных преступлений в регионе.

В Орловской области за 11 месяцев 2021 года в рамках мероприятий по защите экономики региона от противоправных посягательств выявлено 510 преступлений экономической и налоговой направленности. Такие данные приводит региональное управление МВД. По подсчетам полиции, в этом году доля преступлений экономической и коррупционной направленности в общем объеме выявленных криминальных правонарушений составляет 6,9 процента. Это означает, что каждое 14-е преступление в регионе совершает коррупционер.

Об объемах «бедствия» можно судить и по данным прокуратуры Орловской области. Напомним, они были озвучены на декабрьском координационном совещании правоохранительных органов региона. Согласно им, в этом году на Орловщине выявлено 154 преступления коррупционной направленности. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выявлено 69 таких преступлений. Увеличилось по сравнению с 2020 годом и число случаев взяточничества – с 42 до 50.

«Преступления в виде дачи взятки совершены физическими лицами, которые передавали денежное вознаграждение проректору вуза, сотрудникам полиции, а также работнику управления Ростехнадзора и иным должностным лицам, — отметили по этому поводу в прокуратуре региона. — Факты получения взяток допускались должностными лицами управления Гостехнадзора, сотрудниками УМВД и УФСИН России по Орловской области».

Непосредственно по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел о фактах коррупции. Кроме того, по данным надзорного ведомства, в 2021 году прокурорами региона было вскрыто более 1400 нарушений антикоррупционного законодательства и внесено порядка 1000 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых 586 лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ИА «Орелград»