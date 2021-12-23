В Орле малому бизнесу выделят небольшие деньги

23.12.2021 | 7:00 Новости, Экономика

Власти определились с финансированием программы поддержки предпринимателей.

В Орле с 1 января 2022 года заработает новая муниципальная программа. Как следует из постановления мэрии, ее целью является поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства (МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Чиновники считают, что реализация программы поможет увеличить количество ИП и самозанятых в Орле, а также укрепит социально-экономические позиции среднего класса, ориентированного на самозанятость. Отметим, что действие программы рассчитано на  2022-2024 годы.

Ее реализация будет доверена сразу нескольким профильным управлениям городской администрации. Общая задача, поставленная перед ними, заключается в создании благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития предпринимательства. Источником финансирования станет бюджет города Орла, но общий объем финансирования можно назвать таким же малым, как и тот бизнес, которому оно адресовано. Ежегодно из казны планируется выделять по 500 тысяч рублей, то есть всего на программу предусмотрено 1,5 миллиона.

Много это или мало, можно судить по статистике. Согласно данным Единого реестра по состоянию на 10 октября 2021 года общее количество представителей МСП в Орле составило 12 912 единиц, в том числе 5436 юридических лиц, 29 представителей среднего бизнеса и 483 – малого бизнеса. В Орле действуют 4924  микропредприятия и 7476 индивидуальных предпринимателей. По данным инспекции ФНС России по городу Орлу, в областном центре также насчитывается 6507 самозанятых. Если поделить поровну выделенные на программу 1,5 миллиона рублей между всеми представителями МСП и самозанятыми в Орле, то получится, что на каждого из них из бюджета будет выделено в среднем по 77,2 рубля, или примерно по 25,7 рубля в год.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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