В Орле введут усиленные меры безопасности

23.12.2021 | 9:00 Новости, Происшествия

Мэрия распорядилась обезопасить Новый год и Рождество.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об усилении мер пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников. Документ принят в целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения гибели людей и материальных потерь. Так, руководителям организаций, учреждений независимо от форм собственности города Орла рекомендовано провести работу по приведению помещений в пожаробезопасное состояние, проверку готовности к действиям собственных  пожарных дружин, уточнить планы эвакуации и освободить пути эвакуации от посторонних предметов, препятствующих при выводе людей из помещений при пожаре.

Кроме того, начальникам предписано провести проверку электросетей, обеспечить свободное, без ключа, открывание дверей запасных выходов, организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий и провести с ними инструктаж. Также должна быть проверена готовность первичных средств пожаротушения к применению и обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения.

Управляющим компаниям мэр посоветовал проверить подвалы, чердаки и технические этажи «на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов». Кроме того, УК должны исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения. Также постановление администрации требует «провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности при обращении с пиротехническими средствами» и исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок.

ИА «Орелград»

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