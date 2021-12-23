В Орловской области три человека пострадали при столкновении ПАЗа и ГАЗа

Автобус врезался в припаркованную «Газель».

Вчера вечером два водителя и один пассажир пострадали при столкновении ПАЗа и ГАЗа в Глазуновском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.20 69-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по трассе «Змиевка — Глазуновка» со стороны Глазуновки в направлении Змиевки. В районе четвертого километра на его пути в прямом смысле встала грузовая «Газель», припаркованная на проезжей части.

В результате столкновения пострадали водитель автобуса, а также водитель и пассажир ГАЗа.

ИА «Орелград»