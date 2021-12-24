Аккумуляторы для авто: как выбирать и где покупать

Аккумулятор – важная составляющая любого автомобиля. Без его участия машина не сдвинется с места. Поэтому исправность данной комплектующей играет ключевую роль в работе любого авто. Если устройство проявит хотя бы малейшие сбои в работе, стоит задуматься о его замене. В противном случае вы рискуете остаться с машиной, которая н сдвинется с места. Если у вас возникла необходимость замены данной составляющей, выбрать подходящие аккумуляторы для автомобилей разных марок можно в интернете на сайте специализированного магазина.

Что это такое?

Современный аккумулятор для авто – это полипропиленовый короб, дополненный свинцовыми пластинами и наполненный раствором электролита. Верхняя часть устройства покрыта изолирующей крышкой, а также наружными контактами (плюс и минус). Благодаря такому строению происходящая внутри химическая реакция превращается в электрический ток, необходимый для запуска работы стартера и всех остальных приборов. Возможны отличия в строении аккумулятора. Однако все они схожи по принципу работы.

На современном рынке можно найти разные варианты аккумуляторов. Однако они не являются универсальными. Чтобы купленная составляющая идеально подошла к имеющейся модели машины, важно чтобы их технические характеристики совпадали. Если вы по какой-либо причине сомневаетесь в правильности своего выбора, стоит обратиться за помощью к представителям интернет-магазина, занимающегося продажей соответствующих комплектующих. Представитель компании расскажет об имеющихся в наличии вариантах аккумуляторов и поможет выбрать тот, который лучшим образом соответствует заявленным пожеланиям.

Критерии выбора батарей

К основным параметрам выбора батарей можно отнести следующие характеристики:

максимальная величина тока разряда при низкой температуре воздуха;

емкость устройства в Ампер-часах;

номинальное напряжение (измеряется в Вольтах).

Разные модели аккумуляторов для автомобилей отличаются разными характеристиками. Более того, все имеющиеся в продаже модели можно условно разделить на легковые и грузовые. Вторые являются более мощными и габаритными, поскольку рассчитаны на обеспечение работоспособностью автомобилей грузового назначения. Стоимость подобных устройств является более высокой. Поэтому в процессе выбора важно учитывать базовые критерии, по которым устройство должно подходить автомобилю.

Как понять, где покупать?

В Сети можно найти огромное количество предложений разных интернет-магазинов. Но далеко не каждый из них способен предложить покупателям оригинальный, доступный по стоимости вариант устройства, который будет соответствовать имеющемуся авто по всем параметрам. Чтобы не купить ту запчасть, с установкой которой могут возникнуть проблемы, стоит задуматься о поиске надежного поставщика комплектующих. Репутацию любого продавца можно проверить, изучив отзывы, оставленные покупателями н сторонних тематических форумах.

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