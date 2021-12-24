Крымова приказала купить акции типографии «Труд» на 7 миллионов

Областные власти вновь планируют выкуп акций предприятия.

Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова. Речь идет о так называемом предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета акционерному обществу «Типография «Труд». Судя по постановлению, деньги в сумме 7 миллионов рублей требуются предприятию для погашения кредиторской задолженности. Для «инвестирования» будет использован тот же механизм, который областные власти уже применяли этим летом.

Татьяна Крымова распорядилась приобрести в государственную собственность Орловской области 175 тысяч обыкновенных акций акционерного общества «Типография «Труд» номинальной стоимостью 40 рублей за одну акцию. Таким образом, из областного бюджета за ценные бумаги будет выплачено ровно 7 миллионов рублей, которые пойдут в счет погашения долга, накопившегося у типографии.

Как уже писал «Орелград», в августе 2021 года аналогичное постановление издавал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Однако тогда бюджетные инвестиции были чуть большими, поскольку глава региона приказал приобрести 250 тысяч акций «Типографии «Труд» по той же цене 40 рублей за акцию. То есть предыдущая сделка обошлась казне области в 10 миллионов рублей. Учредителем этого АО является департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Поэтому инвестиции, как и в прошлый раз, пройдут транзитом через него.

Напомним также, что власти уже на протяжении нескольких лет пытаются «избавиться» от государственной типографии, считая ее источником потенциального дополнительного дохода для казны и лишним же для казны имуществом. Так, в мае 2021 года Клычков издал распоряжение о приватизации 100 процентов акций типографии «Труд», то есть 1 812 478 обыкновенных акций. Продать их с торгов предполагалось за 200 миллионов рублей при их общей номинальной стоимости 62,499 миллиона. Аукцион был назначен на 22 июля 2021 года, однако его признали несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

ИА «Орелград»