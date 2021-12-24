Мяса и молока в Орле стало больше

Животноводы региона нарастили объемы производства.

Орелстат обнародовал оперативные данные о производстве животноводческой продукции в Орловской области. Из отчета аналитиков следует, что в январе-ноябре 2021 года в регионе сельскохозяйственными организациями было произведено 204,1 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 16,8 процента. Статистики подметили, что год назад объемы производства мяса по сравнению с 2019 годом также увеличились, тогда рост составил 12,9 процента. Таким образом, всего за два года объемы производства мяса в Орловской области увеличились примерно на треть.

Судя по приведенным цифрам, показатели в будущем расти не перестанут. На это указывают, например, данные о значительном росте поголовья свиней в регионе. Если в январе 2021 года в Орловской области насчитывалось 592,4 тысячи свиней, то в ноябре количество этих животных достигло 807,8 тысячи голов. А вот поголовье крупного рогатого скота заметно сократилось – со 140,2 тысячи голов в начале 2021 года до 118,5 тысячи голов в прошедшем ноябре.

При этом поголовье коров в регионе, наоборот, выросло. В январе на Орловщине насчитывалось 31,8 тысячи буренок, а в ноябре уже 34,5 тысячи голов. Вероятно, это сказалось на объемах производства молока. Его в регионе в этом году выпущено 103,9 тысячи тонн, что на 2,5 процента превышает уровень 2020 года. «В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 5732 кг молока, что на 247 кг выше прошлогоднего показателя, — добавляют в Орелстате. — Продуктивность коров увеличилась в девяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района – 8213 кг молока».

ИА «Орелград»