Названы причины, по которым сироты не могут получить жилье

Орловские аудиторы докопались до причин наболевшей проблемы.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ ситуации с выделением жилья детям-сиротам. Напомним, закон гарантирует этой категории льготников право на бесплатное жилье от государства по достижении ими возраста 18 лет. Проверка КСП показала, что в Орловской области имеются дети-сироты, которые не получили положенное по закону жилья даже к 39 годам. В последние два года на жилье сиротам в регионе выделялось порядка четверти миллиарда рублей. Однако реальная потребность примерно в четыре раза выше. В очереди насчитывается порядка 1200 детей-сирот. Даже если приобретать для них недорогие квартиры по 1 миллиону рублей, все равно потребуется 1,2 миллиарда.

Отчет КСП представляет интерес еще и тем, что в нем указаны причины возникшей ситуации. Причем они свидетельствуют о том, что не только дефицит финансов является барьером. Так, аудиторы пишут, что существующие законодательные нормы сужают круг возможностей реализации права детей-сирот с учетом территориального выбора жилья в пределах Орловской области. Речь идет о федеральной норме, которая запрещает выдавать детям-сиротам жилье в другом регионе.

Многие считают ее морально устаревшей, ведь сироты зачастую не сидят на месте. Выйдя из интерната, они нередко уезжают на учебу или работы в другие регионы, но требовать от государства жилье там они не вправе. Проблема актуальна и на региональном уровне, где сирота из одного города или района не может получить жилье в другом городе или районе своей же области. Снятие этого ограничения здорово бы помогло сиротам.

Другой системной проблемой аудиторы называют годами складывающуюся задолженность чиновников перед сиротами. Власти на местах отказывают им в жилье, ссылаясь на отсутствие денег в казне или свободных квартир. Порой, они сами подсказывают сиротам, что надо обращаться в суд. Мол, по решению суда найти деньги на жилье в бюджете будет проще. Однако нельзя назвать нормальной ситуацию, когда 40 процентов детей-сирот региона получают квартиры на основании судебных решений.

«Дополнительным фактором, сдерживающим формирование жилищного фонда, является нежелание собственников продаваемого жилья реализовать имущество через участие в аукционе в силу необходимости наличия электронной цифровой подписи, а также денежных средств в качестве обеспечения заявок, — говорится в информации КСП. — Приобретение такого вида жилых помещений, как квартиры в домах блокированной застройки, создает ряд проблем, в частности, по причине отсутствия документов, подтверждающих соответствие жилых помещений санитарным и техническим нормам, что создает риски нарушения требований законодательства к приобретенным жилым помещениям для детей-сирот».

ИА «Орелград»