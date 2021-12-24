Облздрав обязали срочно выдать лекарства женщине-инвалиду

Решение по иску прокуратуры к чиновникам вынес суд в Покровском.

Как сообщает Покровский районный суд, удовлетворен иск местной прокуратуры, ответчиком по которому выступил департамент здравоохранения Орловской области. Прокурор отстоял права местной жительницы, которая является инвалидом первой группы инвалидности. Женщина состоит на диспансерном учете, является федеральным льготником и имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов, которое должно осуществляться бесперебойно.

Проведенной проверкой установлено, что рецепты на бесплатные лекарства женщине выдавали, однако получить лекарства по ним она в реальности не могла. Это оказались «пустые бумажки», то есть так называемые отсроченные рецепты. Между тем, суд установил, что требуемые лекарства являются для женщины-инвалида жизненно необходимыми. Она по состоянию своего здоровья просто не может ждать, когда орловские чиновники соизволят подать заявку в Москву и обеспечат ее препаратами.

Суд при вынесении своего решения напомнил облздраву о части 1 статьи 41 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Департамент здравоохранения Орловской области обязали обеспечить бесплатное предоставление женщине-инвалиду лекарственных препаратов в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до их отмены лечащим врачом. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Добавим, что за последние две-три недели прокуратура выиграла десятки подобных исков и в других городах и районах Орловской области. Судя по судебным материалам, без бесплатных лекарств и медизделий зачастую остаются не только взрослые, но и дети-инвалиды.

ИА «Орелград»