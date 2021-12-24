Орловские областные депутаты посетили Троснянскую школу-интернат

Шефство над интернатом было взято десять лет назад.

Депутаты облсовета в преддверии Нового года посетили подшефную Троснянскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. С подарками приехали Леонид Музалевский, Михаил Вдовин, Ирина Гоцакова, Ирина Пашкова и Иван Устинов.

Шефство над интернатом было взять десять лет назад, и до сих пор депутаты оказывают помощь в создании комфортных условий для воспитанников.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Мы приехали в нашу подшефную школу-интернат, чтобы поздравить детишек с наступающим Новым годом! Вот уже 8 лет шефствуем над данным интернатом и с каждым годом видим, как улучшаются условия, в которых воспитываются и обучаются дети. Конечно, приехали не с пустыми руками – вручили всем подарки. Но главная цель нашего визита – ещё раз подарить тепло, нежность и заботу, которые так необходимы всем детям. Поздравить ребятишек и их педагогов с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, счастья и чтобы все мечты и желания непременно исполнялись!».

Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов:

«Большая радость сегодня – мы приехали к своим подшефным поздравить их с наступающим Новым годом и вручить подарки. Мы всегда должны помнить о том, что есть дети, есть взрослые люди, которые нуждаются в нашей поддержке, и мы обязаны эту поддержку оказывать!

Хотел бы поздравить с наступающим новым годом всех, пожелать счастья, добра, благополучия и всего самого наилучшего! Уверен, что у ребят в 2022 году осуществятся все мечты и сбудутся желания!».

Ирина Гоцакова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов:

«Я очень рада и счастлива, что в школе-интернате работает такой замечательный педагогический коллектив, который вкладывает в своих воспитанников огромный багаж знаний, невероятное количество доброты, теплоты, любви! Пусть в Новом году у ребят и педагогов всё обязательно сбудется! Здоровья, счастья, радости и новых успехов!».

Ирина Пашкова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов:

«Традиция – это что-то хорошее, повторяющееся и запоминающееся. Традицией в школе-интернат стала замечательная ёлка в центре зала, традицией стали гости, которые ежегодно приезжают в учреждение, традицией стали и подарки. Региональное отделение Всероссийского детского фонда тоже принимает участие в славной традиции – дарить подарки. Желаю всем воспитанникам крепкого здоровья, пусть сбудутся мечты и желания, которые вы загадаете в Новогоднюю ночь!».

Иван Устинов, депутат Орловского областного Совета народных депутатов:

«Депутаты областного Совета уже много лет помогают школе-интернату и я убеждён, что и в дальнейшем эта добрая традиция будет не просто продолжаться, но и преумножаться!

Огромное спасибо всем деткам и их педагогам за такой тёплый приём, за замечательный концерт и новогоднее настроение! Всего самого доброго, здоровья, радости и исполнения всех желаний!».

ИА «Орелград»