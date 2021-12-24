Орловские студенты проконсультировали пенсионера о самых известных схемах мошенников

24.12.2021 | 15:26 Новости, Общество

Команда Cyber Butchers провела благотворительную акцию.

Орловская студенческая команда Cyber Butchers проконсультировала пенсионера о самых известных схемах мошенников. Это произошло в рамках всероссийского благотворительного проекта «Просто действуй».

Студенты орловских колледжей подарили пожилой женщине планшет и поделились базовыми знаниями по его эксплуатации.

Также члены команды зарегистрировали пенсионерку на портале Госуслуг и в социальных сетях, чтобы она могла общаться с родственниками.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования