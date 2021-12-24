Орловские студенты проконсультировали пенсионера о самых известных схемах мошенников

Команда Cyber Butchers провела благотворительную акцию.

Орловская студенческая команда Cyber Butchers проконсультировала пенсионера о самых известных схемах мошенников. Это произошло в рамках всероссийского благотворительного проекта «Просто действуй».

Студенты орловских колледжей подарили пожилой женщине планшет и поделились базовыми знаниями по его эксплуатации.

Также члены команды зарегистрировали пенсионерку на портале Госуслуг и в социальных сетях, чтобы она могла общаться с родственниками.

ИА «Орелград»