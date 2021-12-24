Орловский суд постановил уничтожить «Chanel» и «Dior»

Решение об уничтожении контрафактных духов вынес суд.

В Орле региональный арбитражный суд рассмотрел материалы управления МВД России по городу Орлу. Ранее полиция провела проверку в одной из торговых точек и составила по ее мотивам административный протокол. Ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель, которому принадлежит магазин. Кстати, в судебном заседании факт совершения правонарушения он признал. Из материалов дела следует, что еще в январе 2021 года в Орле было проведено оперативно-розыскного мероприятие «Проверочная закупка».

В его рамках был установлен факт реализации парфюмерной продукции с незаконным использованием товарных знаков Chanel, Dior и Dolce&Gabbana. В ходе проверки были составлены протокол осмотра вещей, протокол проведения проверочной закупки и протокол добровольной сдачи продукции, вызвавшей подозрения у проверяющих. В частности, для проведения экспертизы из магазина была изъята парфюмерная продукция Sauvage Dior объемом 100 мл в стеклянной таре с нанесенной маркировкой 75008 Paris France. Кроме того, были изъяты флаконы с Dolce&Gabbana Light line и Bleu de Chanel.

Экспертизу провела столичная компания, которая является официальным представителем указанных мировых брендов в нашей стране. Она сделала вывод о контрафактности выявленной в Орле парфюмерной продукции. После этого был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ, а подобные дела рассматривают арбитражные суды. В данном случае ИП был признан виновным, но суд не стал его штрафовать, а наказал предупреждением. Также арбитраж постановил изъять из гражданского оборота и уничтожить контрафактную парфюмерию.

ИА «Орелград»