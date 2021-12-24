В Орле депутаты отстояли соцвыплаты 60 тысячам льготников

Бюджет города Орла принят с сохранением социальных обязательств.

Депутаты Орловского горсовета поддержали окончательный вариант проекта бюджета областной столицы на 2022 год. Напомним, верстался главный финансовый документ города сложно. Над ним работала согласительная комиссия, в которую своих представителей делегировали и мэрия, и депутатский корпус. Основной претензией парламентариев было то, что в ранее предложенных вариантах бюджета не было предусмотрено сохранение социальных выплат по исключительно городским обязательствам.

Поясним, что в Орле ранее горсовет неоднократно вводил местные льготы для ряда категорий граждан. Например, уже много лет ежемесячные выплаты получают ветераны боевых действий. Местные льготы предусмотрены и инвалидам. Всего в Орле насчитывается порядка 60 тысяч льготников, но они могли остаться на 2022 год без привычных выплат. «Заморозку» льгот чиновники объясняли нехваткой денег, но депутаты резонно на это отвечали тем, что ни один из правовых актов, устанавливающих льготы, отменен не был.

Интрига сохранялась до последнего заседания горсовета: было неясно, решатся ли чиновники на то, что можно счесть нарушением закона? Мэрия не решилась, тем более что мэр Юрий Парахин и без того находится под следствием и вот-вот его дело дойдет до суда. В результате, как успокаивает орловцев пресс-служба горсовета, в бюджете на 2022 год сохранены привычные социальные обязательства. Также в итоговый вариант документа были включены средства на питание школьников, хотя до последнего времени их там не было. Нашлись в последний момент и деньги на исполнение программы наказов избирателей, и даже на ремонт школ.

Что касается характеристик бюджета, то общий объем доходов и расходов запланирован в размере 6,59 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года установлен в сумме 2,57 миллиарда рублей. В бюджеты 2023 и 2024 годов пока заложен профицит в сумме 50 и 16,5 миллиона рублей соответственно. Размер резервного фонда администрации города Орла на 2022 год составит 10 миллионов рублей.

ИА «Орелград»