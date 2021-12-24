В Орле водитель Газели, проехав на красный, попал в аварию и сбил пешехода

Это случилось на перекрестке около остановки «Магазин Орел».

Вчера водитель «Газели» проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем, наехал на дорожное ограждение и сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 13.55 водитель автомобиля «Газ Некст» ехал по Октябрьской в сторону улицы Андрианова. Выехав на перекресток на красный сигнал светофора, он врезался в автомобиль «Рено Дастер». После этого «Газель» наехала на дорожное ограждение, дорожный знак и пешехода.

В результате водитель «Газели» и женщина, переходившая дорогу, получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»