Завышенные тарифы на тепло для школ и детсадов признали законными?

Антимонопольщики не разделили подозрений аудиторов КСП.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении АО «Орелтеплосервис» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как уже рассказывал «Орелград», в его основу легли материалы Контрольно-счетной палаты города Орла. Заинтересованным лицом при рассмотрении выступило городское управление образования. Ранее КСП уведомила УФАС о том, что в ходе проверки были выявлены признаки завышения тарифов на отпуск тепловой энергии при заключении муниципальных контрактов. Также подозрительным аудиторам показалось заключение краткосрочных муниципальных договоров со школами №№10 и 50 и детским садом №90.

Проверка прошла еще в 2020 году, и дело тоже было заведено тогда. Оно оказалось настолько сложным, что решение антимонопольщики вынесли только сейчас. В своем заключении, например, КСП указывала, что в нарушение Федерального закона «О теплоснабжении» школа №50 и УМИЗ передали АО «Орелтеплосервис» объекты теплоснабжения в аренду, а не по концессионному соглашению. Кроме того, сообщала КСП, общество заключило со школами 10 и 50, а также с детсадом №90 договоры теплоснабжения по нерегулируемым ценам, которые на 111 и 172 процента соответственно превышали средний тариф на теплоснабжение других муниципальных учреждений образования. Потери бюджета Орла из-за этого только за 2019 год аудиторы оценили в 5,346 миллиона рублей. Было указано и на другие потенциальные нарушения.

Полтора года спустя УФАС решило прекратить рассмотрение дела в отношении «Орелтеплосервиса». Как следует из текста решения, в рассматриваемом случае потребители, то есть указанные выше школы и детсад, «с жалобами на действия теплоснабжающей организации в части установления завышенного тарифа на услугу по поставке тепловой энергии в адрес Орловского УФАС России не обращались». Кроме того, из их письменных пояснений «не следует, что установленный обществом для них тариф является критичным и завышенным».

«Таким образом, в ходе рассмотрения дела не представлено достаточных доказательств риска наступления негативных последствий как в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции, так и в виде ущемления интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности», — резюмирует комиссия УФАС. Сославшись на пункт 1 части 1 статьи 48 закона о защите конкуренции, служба прекратила рассмотрение дела в связи с отсутствием нарушений. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия или в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.

ИА «Орелград»